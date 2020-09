Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : Nouvelles révélations sur l'audition de Neymar !

Publié le 18 septembre 2020 à 13h15 par A.D.

Alors qu'Alvaro Gonzalez lui aurait proféré des insultes racistes pendant le Classique, Neymar a mis un coup derrière la tête du défenseur de l'OM avant d'être expulsé par l'arbitre. Entendu par la commission de discipline de la LFP, la star brésilienne a expliqué qu'Alvaro Gonzalez avait employé les termes « singe » et « fils de p*** ».

Lors du dernier Classique entre le PSG et l'OM, Neymar a été expulsé par l'arbitre, au même titre que Leandro Paredes, Layvin Kurzawa, Jordan Amavi et Dario Benedetto. Alors qu'elle aurait été victime d'insultes racistes, la star brésilienne a asséné un coup derrière la tête d'Alvaro Gonzalez. Passé en commission de discipline ce mercredi, Neymar s'est défendu et a répété les insultes qu'auraient employés le défenseur de l'OM.

Neymar insulté de «singe» ?