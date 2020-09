Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : Nouveau gros désaccord entre Tuchel et Villas-Boas !

Publié le 19 septembre 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que la Commission de discipline de la LFP a récemment rendu son verdict au sujet des sanctions suite au Classique entre le PSG et l'OM, Thomas Tuchel et André Villas-Boas n'ont pas le même avis sur le choix de la Ligue.

Après le bouillant PSG-OM qui a contraint l'arbitre de la rencontre à sortir 17 cartons dont 5 rouges, la Commission de discipline de la LFP s'est réunie a décidé des sanctions. Layvin Kurzawa a écopé de 6 matches de suspension contre 3 pour Jordan Amavi. Leandro Paredes et Neymar ont quant à eux pris 2 matches fermes ainsi que un avec sursis. Des sanctions justes aux yeux d'André Villas-Boas. « Pour moi, c’est normal, la moitié de Kurzawa pour Amavi, c’est logique, c’est ce que j’attendais. Benedetto, c’était un cas sensible, il a été puni un match pour avoir touché le ballon pour l’éloigner, contre Saint-Etienne, il y a trois cas comme celui-là, et l’arbitre n’a rien fait », confiait-il après la défaite contre l'ASSE.

Tuchel et Villas-Boas pas d'accord sur les sanctions après PSG/OM