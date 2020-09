Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : Neymar, Paredes... Ce club de Ligue 1 qui pousse un coup de gueule !

Publié le 18 septembre 2020 à 20h15 par B.C.

Ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a rendu son jugement pour les expulsés du Classique entre le PSG et l'OM, et certains estiment que les sanctions prises ont été très clémentes. C'est notamment le cas de Christian Gourcuff, entraineur du FC Nantes.

Le Classique de la Ligue 1 entre le PSG et l'OM est encore sur toutes les lèvres, mais pas pour le résultat. Si les Marseillais ont décroché une victoire espérée depuis 9 années, c'est les incidents survenus en fin de partie qui ont retenu l'attention. Outre les accusations de racisme de Neymar à l'encontre d'Alvaro Gonzalez après l'expulsion du Brésilien, d'autres joueurs se sont fait remarquer en écopant également d'un carton rouge, à savoir Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, Jordan Amavi et Dario Benedetto. La commission de discipline de la LFP a annoncé mercredi que Neymar et Paredes écopaient tous les deux de deux matchs fermes plus un avec sursis, tandis que Layvin Kurzawa sera absent six matches pour son coup de sang sur Jordan Amavi, suspendu trois matches. De son côté, Dario Benedetto n'a écopé que d'un match ferme. En attendant la sanction d'Angel Di Maria pour son crachat supposé envers Alvaro Gonzalez, certains estiment que les deux équipes s'en sont bien sorties, à l'instar de Christian Gourcuff.

« Je vois des choses sur d'autres terrains qui sont beaucoup plus graves »