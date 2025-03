Longoria - OM : L'annonce surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Suspendu pour 15 matches après ses propos contre l'arbitrage et les accusations de corruption, Pablo Longoria n'a pas été épargné par la Commission de discipline de la LFP. Une sanction importante qui a fait réagir Jérôme Rothen qui prend la défense du président de l'OM de façon assez surprenante.

Les propos de Pablo Longoria après la défaite à Auxerre (0-3) n'ont pas fini de faire parler. Il faut dire que l'OM avait dénoncé une système de corruption pour l'arbitrage. Résultat, la sanction est tombée et Pablo Longoria qui est suspendu pour 15 matches. Une suspension très longue qui a toutefois été globalement salué. Mais Jérôme Rothen prend sa défense en critiquant lui aussi l'arbitrage. Une petite surprise de la part de l'ancien joueur du PSG.

Rothen défend Longoria

« Ils ne sont pas arbitrés comme les autres. J’essaie d’être le plus objectif possible avec l’Olympique de Marseille. Aujourd’hui, quand je regarde les matchs de l’OM, je comprends l’énervement des dirigeants. Attention, je ne comprends pas le comportement de Pablo Longoria. Mais je comprends l’énervement de Medhi Benatia, de Fabrizio Ravanelli, de l’entraîneur (Roberto De Zerbi), des joueurs. Ils ne se sentent pas arbitrés de la même façon qu’un autre club. C’est la réalité », lâche l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.

«Ils ne se sentent pas arbitrés de la même façon qu’un autre club»

« Ce n’est pas la même posture, tu ne prépares pas les matchs de la même façon. Ils sortent du bois et tant mieux! Continuez à parler, comme ça on va voir comment vous êtes, comment vous vous remettez en question (…). Tant que tu n’auras pas ouvert les portes pour se réunir et trouver une façon de communiquer et d’échanger, Marseille ne sera pas arbitré de la même façon. Ils vont payer leur attitude jusqu’à la fin de saison », ajoute Jérôme Rothen.