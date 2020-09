Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un autre joueur du Barça critique la direction pour Luis Suarez

Publié le 27 septembre 2020 à 17h00 par H.K.

Très apprécié au sein du vestiaire du FC Barcelone, Luis Suarez va laisser un grand vide dans l’effectif catalan. Et Sergi Roberto a tenu à commenter le départ de l’international uruguayen vers l’Atlético de Madrid…

Le cas Luis Suarez est désormais réglé. L’international uruguayen s’est engagé, ce 25 septembre, en faveur de l’Atlético de Madrid. Un départ qui aurait « dévasté » son grand ami Lionel Messi, qui est désormais orphelin de son numéro 9 pour cette nouvelle saison de Liga. Interrogé sur les circonstances du départ du Pistolero , Sergi Roberto est revenu sur le départ de Luis Suarez, jugeant que la méthode employée par le Barça pour le prévenir a pu être un peu rude. Des propos qui rejoignent ainsi le coup de gueule de Messi, qui n'a lui aussi pas apprécié les méthodes de la direction avec son ami.

« Il aurait pu être prévenu avec plus de temps et non par un coup de fil »