Mercato - Barcelone : Simeone révèle les dessous du transfert de Luis Suarez !

Publié le 27 septembre 2020 à 9h30 par A.D.

Devenu indésirable au FC Barcelone, Luis Suarez a été transféré à l'Atlético. Diego Simeone, le coach des Colchoneros, est revenu sur les coulisses de cette arrivée.

Arrivé au Barça en juillet 2014, Luis Suarez a mis fin à son aventure blaugrana après six saisons. Alors qu' El Pistolero a soufflé ses 33 bougies, le FC Barcelone a décidé de s'en séparer lors de ce mercato estival. Pour le plus grand bonheur de Diego Simeone et de l'Atlético, qui ont pu accueillir Luis Suarez il y a quelques jours. Présent en conférence de presse ce samedi, le coach des Colchoneros est revenu sur le transfert de Luis Suarez et a dévoilé les coulisses de son arrivée.

Suarez convaincu dès son premier échange avec Simeone ?