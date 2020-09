Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation sur l'été de Pablo Sarabia !

Publié le 27 septembre 2020 à 9h15 par T.M.

Auteur d’une bonne première saison au PSG, Pablo Sarabia a été transparent lors des derniers matchs. Un passage à vide qui n’entache en rien sa volonté de continuer avec le club de la capitale.

Recruté pour 20M€ au FC Séville en 2019, Pablo Sarabia a été l’une des bonnes affaires du PSG l’été dernier. L’Espagnol est ainsi arrivé avec l’étiquette de « super sub », censé faire la différence quand il faut faire souffler les stars offensives parisiennes. Alors que le joueur de 28 ans a réussi une belle première saison dans la capitale avec 14 buts et 8 passes décisives, cela est plus confirmé. En effet, Sarabia a du mal à confirmer alors qu’il avait pourtant l’occasion de s’imposer avec les différentes absences en ce début de saison. L’ancien du FC Séville est ainsi passé au travers des dernières rencontres du PSG et les critiques ont été nombreuses. De quoi remettre en question son avenir avec les champions de France ?

Un départ pour Sarabia ?