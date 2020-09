Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup de tonnerre se confirme pour Kylian Mbappé !

Publié le 27 septembre 2020 à 8h45 par T.M.

L’avenir de Kylian Mbappé est encore et toujours au centre des discussions. Et concernant le départ annoncé de l’attaquant du PSG, la presse espagnole vient d’en rajouter une couche.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé évoluera bien avec le club de la capitale pour cette saison. Le Français l’avait annoncé publiquement, mettant ainsi un terme à toutes les rumeurs d’un possible départ durant ce mercato. En revanche, pour l’été prochain, la tendance pourrait bien être différente et cela fait déjà énormément parler. En effet, s’il ne prolonge pas d’ici là, ce que souhaite pour Leonardo et toute la direction du PSG, Mbappé n’aura plus qu’un an de contrat l’été prochain, se retrouvant alors en position de force pour partir. Une situation dont souhaiterait profiter le Real Madrid. Et visiblement, l’international français serait bien décidé à partir dans un an.

L’annonce fracassante de Mbappé