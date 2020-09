Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça va s'accélérer pour cette pépite de Pep Guardiola !

Publié le 27 septembre 2020 à 9h00 par H.K.

Depuis plusieurs mois, le FC Barcelone serait sur les traces d’un nouveau défenseur central, alors que Gérard Piqué prend de l’âge et que Samuel Umtiti semble se diriger chaque jour un peu plus vers la sortie. Et le Barça pourrait bien décider de miser sur un joueur de Pep Guardiola...

La future défense du FC Barcelone semble se dessiner. Alors qu’un accord aurait été trouvé, d’après les informations de Fabrizio Romano, entre l’Ajax et les Blaugrana pour le transfert de Sergiño Dest, un autre renfort serait attendu dans l’arrière-garde catalane, alors que le départ de Samuel Umtiti est toujours d'actualité. Cela fait maintenant plusieurs semaines que la piste Eric Garcia (Manchester City) est évoquée en Catalogne. Et après l'arrivée annoncée de Dest, Ronald Koeman souhaiterait désormais tout faire pour rapatrier l'ancien prodige de La Masia.

Une nouvelle offre en préparation pour Eric Garcia ?