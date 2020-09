Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça va enfin pouvoir boucler ce retour !

Publié le 27 septembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Désireux de retrouver le FC Barcelone, Eric Garcia devrait être le défenseur central vendu par Manchester City d’ici la fin du mercato.

En quête d’une recrue au poste de défenseur central, alors que le départ de Samuel Umtiti est toujours escompté, le FC Barcelone compterait se servir de ces ultimes jours de mercato afin de recruter Eric Garcia, ancien élément de la Masia parti parfaire sa formation sous la houlette de Pep Guardiola à Manchester City. Seulement voilà, l’international espagnol de 19 ans est lié aux Skyblues jusqu’en juin 2021 et a déjà fait savoir à sa direction qu’il ne comptait pas prolonger son contrat. De quoi pousser City à le vendre et le FC Barcelone compte bien ferrer le poisson.

Eric Garcia ne va pas faire long feu à Manchester City