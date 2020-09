Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau prétendant en course pour Todibo ?

Publié le 27 septembre 2020 à 0h30 par La rédaction

Poussé vers la sortie au FC Barcelone, Jean-Clair Todibo cherche un nouveau point de chute. Le défenseur de 20 ans dispose de plusieurs opportunités, et les prétendants continuent d’affluer.

Après avoir poussé vers la sortie ses indésirables, le FC Barcelone cherche désormais à renflouer les caisses. Dans cette optique, le départ de Nelson Semedo vers Wolverhampton a déjà redonné un peu de marge de manœuvre aux Blaugrana sur le marché des transferts. De retour après une saison convaincante à Schalke 04, Jean-Clair Todibo n’entre pas non plus dans les plans de Ronald Koeman et a été prié de trouver un nouveau club. Et comme révélé par le10sport.com, trois formations seraient en train de lutter pour arracher le défenseur français, Everton, Rennes et Naples. Mais d’autres prétendants s’invitent à la fête.

Fulham surveille le dossier