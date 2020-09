Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Pour Tobido, ce sera Naples, Rennes ou Everton !

Publié le 25 septembre 2020 à 20h15 par Alexis Bernard

Selon nos informations, un match à trois clubs s’est organisé pour Jean-Clair Tobido, le défenseur français du FC Barcelone.

Jean-Clair Todibo voit son avenir s’éclaircir à quelques jours de la fin du mercato. Selon nos informations, sauf retournement de situation, ce sera l’un de ces trois clubs : Naples, Rennes ou Everton. Une lutte s’est en effet organisée entre ces trois clubs. Trois écuries qui bataillent en coulisses pour arracher la signature du défenseur du FC Barcelone.

Rennes a ses chances

Pour Naples, Rennes et Everton, il est question d’un prêt pour Jean-Clair Todibo. Après un passage très convaincant à Schalke 04, les clubs de toute l’Europe se sont penchés sur l’ancien toulousain. D’après nos sources, les prochaines heures vont être décisives. Le joueur, et le FC Barcelone, vont faire un choix. Et Rennes a clairement ses chances…