Mercato - PSG : Le nouveau renfort de Leonardo s'enflamme pour son arrivée !

Publié le 26 septembre 2020 à 22h45 par H.G. mis à jour le 26 septembre 2020 à 22h46

Arrivé cette semaine au PSG pour en être le troisième gardien cette saison, Alexandre Letellier a affiché toute sa fierté d’être retourné dans les rangs de son club formateur.

C’est un coup que personne n’avait vu venir. En effet, dans un contexte où Marcin Bulka va prochainement partir en prêt comme le10sport.com vous l’a révélé, Alexandre Letellier a fait son grand retour au PSG cette semaine en y signant un contrat d’un an. Une belle opportunité pour l’ancien portier du SCO Angers formé à Paris, qui sera ainsi le troisième gardien du club de la capitale cette saison derrière l’indéboulonnable Keylor Navas et sa doublure Sergio Rico. Et en dépit du fait qu’il ne devrait pas bénéficier d’un temps de jeu conséquent cette saison, Alexandre Letellier admet malgré tout qu’il nage actuellement en plein bonheur.

« C’est un vrai rêve ! »