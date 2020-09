Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Henrique, Pablo Longoria pourrait s'attaquer à une pépite espagnole !

Publié le 26 septembre 2020 à 22h30 par B.C. mis à jour le 26 septembre 2020 à 22h35

Cette semaine, l'OM a officialisé l'arrivée de Luis Henrique. Malgré ce renfort offensif, le club phocéen s'intéresserait de près à un espoir du FC Valence, Jordi Escobar.

À la recherche d'un attaquant, André Villas-Boas et l'OM sont parvenus à boucler l'arrivée de Luis Henrique en provenance de Botafogo pour 12M€. Les supporters phocéens se demandent désormais si leur club s'attaquera à un autre joueur avant le 5 octobre, date de la fin du mercato estival. Un scénario que n'a pas exclu André Villas-Boas malgré les difficultés financières de l'Olympique de Marseille. Duilio, coordinateur technique des U17 de Fluminense, a notamment annoncé au média portugais Maisfutebol que Marcos Paulo allait également prendre la direction de la Canebière. Information démentie depuis par l'agent du Brésilien. Et ce samedi, c'est un autre joueur que l'on annonce sur les tablettes marseillaises.

Un nouvel attaquant dans le viseur de l'OM ?