Mercato - Barcelone : Pointé du doigt, Koeman se justifie

Publié le 27 septembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Concernant le départ de Luis Suarez, Ronald Koeman est au centre de toutes les critiques, étant soi-disant l’instigateur de tout cela. L’entraîneur du FC Barcelone a apporté des précisions.

Depuis son arrivée, Ronald Koeman se serait montré clair avec les vétérans de l’équipe. L’entraîneur du FC Barcelone aurait fait savoir aux anciens qu’il comptait faire souffler un vent frais sur l’effectif. Résultat ? Ivan Rakitic, Arturo Vidal et Luis Suarez ont été amenés à aller voir. La gestion du départ d’ El Pistolero est très mal passée, en particulier chez Lionel Messi. Sur son compte Instagram , La Pulga a pointé du doigt la direction concernant le départ de son grand ami. De passage en conférence de presse ce samedi, Ronald Koeman est monté au créneau et s’est défendu.

Koeman ne prend pas toutes les responsabilités du départ de Suarez