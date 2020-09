Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout est bouclé pour une recrue à 23M€ !

Publié le 27 septembre 2020 à 8h30 par H.K.

A la recherche d’un nouveau latéral droit pour pallier le départ de Nelson Semedo vers Wolverhampton, le FC Barcelone s’était rapproché de Sergiño Dest. Et ce dossier pourrait bien être bouclé pour Ronald Koeman…

Le FC Barcelone semble s’activer sur le marché des transferts. Après avoir perdu Nelson Semedo, parti rejoindre la colonie portugaise de Wolverhampton en Premier League, Ronald Koeman s’est mis à la recherche d’un nouveau latéral droit. Si le profil de Max Aarons semblait intéresser le Néerlandais, les nombreux refus de vendre de la part de Norwich ont poussé cette piste lentement vers les oubliettes. Et un autre latéral droit serait aujourd’hui en approche au Barça, en la personne de Sergiño Dest…

Un accord à 23M€ ?