Mercato - Barcelone : Le Barça aurait pu faire un très gros coup en Ligue 1 !

Publié le 27 septembre 2020 à 5h30 par T.M.

Touché par la crise financière causée par le coronavirus, le FC Barcelone ne peut pas énormément bouger sur le marché des transferts. Toutefois, les Blaugrana auraient pu faire une énorme affaire dans le championnat de France.

Ces derniers mois, le coronavirus a chamboulé le monde du football ainsi que les finances des grands clubs européens. Le FC Barcelone peut d’ailleurs en témoigner. Avec des finances réduites, le club catalan ne peut pas faire ce qu’il veut sur le marché des transferts. Souhaitant initialement faire revenir Neymar et recruter Lautaro Martinez, les Blaugrana ont dû totalement revoir leurs plans. Désormais, c’est sur Memphis Depay, Sergino Dest et Eric Garcia que le Barça concentre ses efforts. Trois dossiers qui s’accélèrent actuellement suite aux départs de Nelson Semedo, Luis Suarez et Arturo Vidal. En effet, ces départs ont permis aux Barcelonais d’avoir une marge de manoeuvre un peu plus grande.

Le Barça, le rêve d’Aouar !