Mercato - Barcelone : Bartomeu aurait les idées claires pour son avenir !

Publié le 27 septembre 2020 à 13h30 par Hugo Kucharski

Sous le feu des critiques avec cette crise au FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu est sur un véritable siège éjectable chez les Blaugrana. Cependant, ce dernier semble toujours confiant concernant son avenir, même si la situation se complique…

La crise au FC Barcelone semble s’être quelque peu calmée ces dernières semaines. Après l’élimination cataclysmique en Ligue des Champions face au Bayern Munich (8-2), Josep Maria Bartomeu s’est retrouvé au milieu d’une immense polémique, les joueurs accusant une direction catastrophique, et sans réels objectifs, des échecs de l’équipe. Cependant, le président du Barça semble plus que jamais décidé à rester, malgré les nombreuses critiques…

La motion de censure réétudiée

Ainsi, comme révélé par Deportes Cuatro , Josep Maria Bartomeu reste très confiant concernant son avenir. En effet, la motion de censure à son encontre serait actuellement à l’étude, puisqu’environ 4000 signatures sur les 20 000 annoncées auraient pu être achetées par plusieurs membres ayant signé cette motion de censure, ce qui pourrait donc l’empêcher de passer. Par ailleurs, même si la situation avec Messi s’est envenimée et que leur relation a atteint un point de non-retour, Bartomeu espère que les joueurs sauront mettre de côté les différends avec la direction afin d’assurer les résultats de l’équipe. Le départ controversé de Luis Suarez n’a d’ailleurs pas arrangé sa situation auprès des joueurs du FC Barcelone, et les soutiens se feraient désormais très rares…

Bartomeu toujours confiant