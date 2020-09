Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un protégé de Pep Guadiola proposé au Barça ?

Publié le 27 septembre 2020 à 12h00 par H.K.

Alors que le FC Barcelone semble compter sur Jordi Alba et Junior Firpo pour le coté gauche de sa défense, Ronald Koeman semble tout de même s’intéresser à plusieurs latéraux sur le marché des transferts. Et un joueur de Guardiola lui aurait été proposé…

Ronald Koeman continue de chercher de nouveaux joueurs à intégrer à l’effectif du FC Barcelone. Alors que pendant un temps, la continuité de Jordi Alba semblait être remise en cause, l’international espagnol va finalement rester chez les Blaugrana , tandis que pour Junior Firpo, cela est toujours incertain. Face à cela, le coach néerlandais du Barça chercherait toujours un latéral gauche, et aurait déjà ciblé plusieurs profils, comme ceux de Nicolas Tagliafico ou encore José Gaya. Et un nouveau latéral gauche pourrait aujourd’hui faire partie de cette liste…

Oleksandr Zinchenko proposé ?