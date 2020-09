Mercato - PSG : Un nouveau plan bien ficelé pour Houssem Aouar ?

Foot - Mercato - PSG

Déterminé à devancer le PSG pour Houssem Aouar, Arsenal aurait formulé une nouvelle offre à hauteur de 38M€. Alors que Jean-Michel Aulas réclamerait près de 55M€, bonus inclus, les Gunners pourraient prochainement revenir à la charge, ayant un nouvau plan pour rafler la mise.

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé dès le mois de janvier, le PSG s'intéresse de près à Houssem Aouar. Selon nos informations, Leonardo en a même fait une piste prioritaire pour le mercato estival. Toutefois, il ne serait pas seul sur ce dossier, puisqu'Arsenal souhaiterait également le recruter lors de cette fenêtre de transferts. D'ailleurs, les Gunners s'activeraient en coulisses pour rafler la mise.

Selon les informations de Nicolo Schira, Mikel Arteta, qui considérerait toujours Houssem Aouar comme son premier choix, aurait lancé un nouvel assaut. Une offensive à hauteur de 38M€. Alors que Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, voudrait récupérer une somme proche de 55M€, bonus compris, le coach d'Arsenal serait contraint d'augmenter son offre. Pour se donner les moyens de relancer une offensive pour Houssem Aouar, les Gunners auraient monté une nouvelle stratégie. A en croire le journaliste italien, Arteta tenterait de vendre Lucas Torreira pour avoir de nouveaux fonds. Reste à savoir si cette stratégie portera ses fruits.

