Mercato - PSG : Une condition posée par Kylian Mbappé pour prolonger ?

Publié le 27 septembre 2020 à 9h45 par T.M.

Dans les prochains mois, la prolongation de Kylian Mbappé sera l’un des sujets sensibles au PSG. A ce propos, l’attaquant parisien aurait posé une condition pour parapher un nouveau bail.

A quoi faut-il s’attendre pour l’avenir de Kylian Mbappé ? Alors qu’un départ d’ici la fin de ce mercato est à exclure, la suite de la carrière du joueur du PSG est déjà au centre de toutes les attentions. En effet, l’été prochain, le Real Madrid aurait déjà prévu de lancer son offensive pour chiper le prodige français. Le plan des Merengue est clair, ils souhaitent profiter du fait que Mbappé n’aura plus qu’un an de contrat en 2021 pour tenter de faire céder Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. Mais pour cela, il faut bien évidemment que le joueur de 21 ans ne signe pas de nouveau bail avec le PSG. Selon les informations de ABC , Kylian Mbappé, bien décidé à partir en 2021, n’en aurait pas envie. Pour autant, un accord pourrait tout de même être trouvé…

Et si Mbappé prolongeait avec le PSG ?