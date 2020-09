Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La mise au point de Denis Bouanga sur son avenir !

Publié le 27 septembre 2020 à 12h15 par T.M.

Actuellement concentrée sur le cas Wesley Fofana, l’ASSE pourrait également avoir du fil à retordre avec Denis Bouanga jusqu’à la fin du marché des transferts.

Arrivé l’été dernier en provenance de Nîmes, Denis Bouanga n’a pas mis longtemps avant d’être essentiel à l’ASSE. Meilleur joueur des Verts de la saison dernière, le Gabonais est aujourd’hui l’un des piliers du projet mis en place par Claude Puel. Alors que l’entraîneur stéphanois a été clair en assurant qu’il ne souhaitait pas s’en séparer, Bouanga est un joueur très courtisé. Au fil des semaines, les rumeurs se sont multipliées et les clubs intéressés sont nombreux à l’instar notamment d’Everton ou du Milan AC comme Le 10 Sport vous l’avait révélé.

« Je n’ai pas fait mon choix »