Mercato - ASSE : Les incroyables révélations de Pierre Ménès sur Stéphane Ruffier !

Publié le 27 septembre 2020 à 10h30 par T.M.

Clairement pas dans les plans de Claude Puel, Stéphane Ruffier doit quitter l’ASSE s’il veut rejouer. Toutefois, à en croire les informations de Pierre Ménès, cela ne semble pas être dans les plans de l’international français.

Sous les ordres de Claude Puel, l’ASSE réalise un très bon début de championnat. Le projet basé sur la jeunesse porte donc ses fruits pour le technicien stéphanois. Ce dernier avait opéré des choix forts dans l’intersaison en mettant de côté plusieurs cadres expérimentés, ayant notamment réussi à faire parti M’Vila et Diony. Mais certains indésirables sont toujours dans le Forez. C’est notamment le cas de Stéphane Ruffier. Portier emblématique de l’ASSE ces dernières saisons, l’international français n’entre même pas dans les plans de Puel, lui préférant Jessy Moulin au poste de numéro 1. Mis sur la touche, Ruffier est poussé vers la sortie. Et alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat avec les Verts, le principal intéressé n’aurait pas forcément envie de partir malgré sa situation.

« Il n'est pas du tout dans l'optique de changer de club »