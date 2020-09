Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Luka Jovic aurait reçu un message fort pour son avenir !

Publié le 27 septembre 2020 à 11h00 par H.K.

En grande difficulté depuis son arrivée au Real Madrid la saison dernière, Luka Jovic aurait été placé sur la liste des indésirables par Zinedine Zidane. Cependant, tout porte à croire que ce dossier pourrait bien connaître un dernier rebondissement…

L’avenir de Luka Jovic ne semble pas encore joué. Arrivé l’été dernier contre 60M€ en provenance de l’Eintracht Francfort, l’international serbe débarquait chez les Merengue avec une réputation de crack. Cependant, le buteur s’est retrouvé en grand manque de confiance dans la capitale espagnole, et son bilan est plus que mauvais pour sa première saison sous le maillot madrilène, lui qui n’a marqué que 2 buts et délivré 2 petites passes décisives en 27 rencontres. Si la tendance était à un départ de Jovic, ce dernier pourrait finalement rester au Real Madrid cette saison…

Pas de départ pour Jovic ?