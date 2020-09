Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Un accord trouvé pour le successeur de Mendy ?

Publié le 27 septembre 2020 à 12h33 par La rédaction

En quête d’un gardien de but afin de remplacer Edouard Mendy, le Stade Rennais serait proche de conclure le recrutement d’Alfred Gomis.