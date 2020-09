Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour ce dossier brûlant, Doha a pris les choses en main

Publié le 27 septembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Pour dénicher un successeur à Thiago Silva, Doha se serait chargé d’envoyer des intermédiaires afin de boucler l’arrivée d’Antonio Rudiger au PSG.

Le PSG ne compterait pas boucler cette session des transferts sans avoir trouvé un successeur à Thiago Silva. Et l’heureux élu pourrait bien évoluer dans le nouveau club d ’O'Monstro . Ayant déposé ses valises à Chelsea, Thiago Silva risque de compliquer la situation sportive d’Antonio Rudiger. Selon The Daily Telegraph , l’international allemand de 27 ans ne serait plus que le cinquième choix dans la hiérarchie des défenseurs centraux de Frank Lampard. Le PSG prévoirait de profiter de cette situation afin de le recruter sous la forme d’un prêt. Et Leonardo ne serait pas aux commandes de cette opération, du moins pas exclusivement.

Les hauts représentants du PSG à la manoeuvre pour Rudiger

D’après Abdellah Boulma, le PSG se serait bel et bien rapproché de Chelsea et du clan Antonio Rudiger afin d’évoquer une éventuelle opération. Doha se serait chargé du bon déroulement du dossier en envoyant des émissaires dans l’optique de mener à bien ce dossier et cette arrivée à Paris. Alors que le mercato estival fermera exceptionnellement ses portes le 5 octobre, le PSG est en pleine course contre la montre pour le remplacement de son ancien capitaine.