Mercato - ASSE : Fofana, Bouanga… Puel peut perdre gros cette semaine !

Publié le 27 septembre 2020 à 16h30 par Hugo Kucharski

Alors que le mercato de l’ASSE est plutôt calme, Claude Puel a de quoi s'inquiéter pour cette dernière semaine du marché des transferts. Outre la situation de Wesley Fofana, qui inquiète un peu les supporters et le coach stéphanois, Denis Bouanga a laissé quelques indices préoccupants concernant son avenir…

L’ASSE réalise un très bon début de saison. Malgré la défaite de ce samedi soir face à l’impressionnant Stade Rennais, les Verts comptent déjà 10 points, et se retrouvent dans le top 6 de cette Ligue 1 Uber Eats. Auteurs d’une prestation solide et remarquée face à l'OM au Vélodrome, les Stéphanois peuvent compter sur de très bonnes individualités, comme notamment Wesley Fofana, ou encore Denis Bouanga. Cependant, Claude Puel pourrait perdre gros cette semaine, car l’avenir de ces deux joueurs ô combien importants ne semble toujours pas joué…

Bouanga n’a pas encore décidé…

Ainsi, au micro de Téléfoot ce dimanche, Denis Bouanga a laissé planer le doute concernant son avenir. « Est-ce que j’ai fait mon choix pour l’avenir ? Non, je n’ai pas fait mon choix. Mon contrat court encore, pour l’instant je suis focus sur les Verts. Après ça fait toujours plaisir que des grands clubs s’intéressent à toi. Un championnat qui me fait rêver ? L’Angleterre. La Premier League. Il y a vraiment des top clubs. C’est un rêve » . Une déclaration qui inquiète forcément plus d’un supporter, mais aussi Claude Puel, qui risque de perdre son meilleur atout offensif. Mais il n’est pas le seul à susciter de nombreux intérêts outre-Manche…

… et West Ham fonce pour Fofana