Mercato - PSG : Une nouvelle offensive au programme pour Aouar ?

Publié le 27 septembre 2020 à 15h15 par A.D.

Arsenal travaille actuellement sur le recrutement de Houssem Aouar, également ciblé par le PSG. Très actifs sur ce dossier, les Gunners devraient formuler une nouvelle offre pour le milieu offensif de l'OL très rapidement.

Houssem Aouar est encore dans le flou quant à son avenir. Lié à l'OL jusqu'en juin 2023, l'international français pourrait faire ses valises d'ici la fin du mercato estival. Comme Le 10 Sport vous l'avait révélé au mois de janvier, le PSG est sur les traces de Houssem Aouar et en a fait l'un de ses objectifs prioritaires pour cette fenêtre des transferts. Toutefois, le club de la capitale pourrait voir ses plans perturbés par Arsenal. Alors que l'OL aurait décliné sa dernière offre de 38M€, Mikel Arteta serait déjà prêt à lancer une nouvelle offensive.

Arsenal déjà prêt à frapper de nouveau ?

D'après les indiscrétions de l'émission Téléfoot , divulguées par Julien Maynard sur son compte Twitter , il n'y aurait pas encore d'accord entre Houssem Aouar et Arsenal. Malgré tout, les négociations se poursuivraient entre le clan Aouar, les Gunners et l'OL. Comme l'a indiqué le journaliste de TF1 , Arsenal serait toujours en position de force pour le recrutement de Houssem Aouar. Optimiste sur ce dossier, Mikel Arteta devrait lancer un nouvel assaut, plus important, au début de la semaine prochaine.