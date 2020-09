Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'énorme confidence de Puel sur la situation de Fofana !

Publié le 27 septembre 2020 à 13h15 par A.D.

Alors que Leicester fait les yeux doux à Wesley Fofana, Claude Puel est déterminé à le conserver. En conférence de presse, le coach de l'ASSE s'est livré sur la situation de son jeune défenseur central et a reconnu qu'il était «un peu perturbé» actuellement.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Wesley Fofana est on ne peut plus incertain. Sur les traces de la pépite de l'ASSE, Leicester a formulé une offre à hauteur de 32M€. Alors qu'il ne veut pas du tout entendre parler d'un départ de Fofana, Claude Puel pourrait voir sa direction aller contre sa volonté. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Roland Romeyer, président du directoire des Verts , est plus qu'ouvert à l'idée de boucler une vente XXL pour le jeune défenseur de 19 ans. De son côté, Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance stéphanois, serait prêt à se ranger du côté de Romeyer. Alors qu'il est toujours déterminé à quitter l'ASSE, Wesley Fofana ne serait pas dans son assiette actuellement. Selon Claude Puel, le natif de Marseille est « un peu perturbé » par sa situation.

«Wesley Fofana est un peu perturbé en ce moment»