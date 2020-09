Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tout proche de boucler un renfort au milieu ?

Publié le 27 septembre 2020 à 11h45 par H.K.

Annoncé dans le viseur du PSG depuis de nombreux mois, Tiémoué Bakayoko serait de plus en plus proche d’une arrivée du côté de la capitale, ce qui permettrait à Leonardo de boucler le renfort tant attendu au milieu de terrain…

Leonardo aurait enfin trouvé son milieu de terrain. Comme révélé par le10sport.com , c’était la grande priorité du Brésilien pour le mercato du PSG : Sergej Milinkovic-Savic, Ismaël Bennacer, Lorenzo Pellegrini… Les pistes étaient nombreuses, mais celle menant à Tiémoué Bakayoko serait aujourd’hui tout proche d’aboutir, alors que, comme nous vous le révélions, ce dernier ne semble pas faire l’unanimité à Paris…

Un accord PSG/Chelsea ?