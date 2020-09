Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Kylian Mbappé, le plan du Real Madrid est clair !

Publié le 27 septembre 2020 à 11h30 par T.M.

A cause du coronavirus et des répercussions financières de cette crise sanitaire, le Real Madrid a repoussé à 2021 son offensive pour Kylian Mbappé. L’été prochain, l’assaut sera donc donné pour l’attaquant du PSG, pour qui le plan de vol est déjà fixé.

Cela fait désormais plusieurs années que le Real Madrid suit Kylian Mbappé. En 2017 déjà, Florentino Pérez était prêt à accueillir le prodige français. Toutefois, faute de temps de jeu garanti face à la BBC (Bale-Benzema-Cristiano Ronaldo), le champion du monde a finalement préféré rejoindre le PSG. Néanmoins, pour de nombreux observateurs, les routes de Mbappé et des Merengue sont appelées à se croiser. La question serait même de savoir quand le Parisien viendra et non pas s’il viendra un jour. Quand ce transfert du joueur de 21 ans se fera-t-il donc ? Initialement, le Real Madrid avait l’intention de faire des folies à l’occasion de ce mercato estival. Le coronavirus est finalement passé par là et les caisses de la Casa Blanca se sont vidées. Face à la situation, Florentino Pérez s’est concentré sur le dégraissage de l’effectif de Zinedine Zidane, remettant finalement à 2021 l’opération Kylian Mbappé.

Le Real Madrid attend l’ouverture !

Ce n’est désormais plus un secret, le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé. Toutefois, parvenir à un accord ne sera pas simple, alors que l’attaquant est sous contrat jusqu’en 2022. Ainsi, bien que le Français souhaiterait filer chez les Merengue, Florentino Pérez ne voudrait pas entrer en guerre avec le PSG. Comme le révèle ABC , le plan du Real Madrid serait celui-ci : pour éviter de se mettre Nasser Al-Khelaïfi à dos, le président madrilène ne fera aucune manoeuvre tant que le club de la capitale n’ouvrira pas la porte. Ce n’est donc pas le Real Madrid qui fera le premier pas, mais ce sera à Mbappé de mettre la pression sur sa direction pour qu’elle ouvre la porte. Et c’est à ce moment là que le club madrilène fera son apparition et débutera les négociations pour tenter de rafler la mise et enfin faire venir Kylian Mbappé au Bernabeu.

Prolongation ou pas prolongation ?