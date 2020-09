Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Nouvelle tendance dans le dossier Fofana ?

Publié le 24 septembre 2020 à 22h45 par Alexandre Higounet

Si Claude Puel s’y oppose fortement, certains éléments amènent à penser que la direction de l’ASSE commence à réfléchir à l’idée de répondre favorablement à une offre XXL de Leicester pour Wesley Fofana.

Wesley Fofana va-t-il au final quitter l’AS Saint-Etienne ? Si tout pronostic s’avère encore impossible, des premiers éléments allant dans le sens d’un changement de cap du club stéphanois, qui dispose d’une offre de 32 millions de Leicester, commencent à poindre. En effet, selon nos informations, la direction du club, et notamment le président Romeyer, commencerait à lancer quelques pistes pour trouver un défenseur central, au cas où, signe qu’il envisage désormais un peu plus concrètement le transfert.

Fofana toujours déterminé à partir

Depuis plusieurs semaines, Romeyer est favorable à l’idée d’une vente XXL de Fofana, qui permettrait de stabiliser à elle seule la situation financière de l’ASSE. Avec la perspective d’une proposition autour de 35 millions, Leicester envisageant une dernière surenchère, Romeyer va-t-il passer au-dessus de la volonté de Claude Puel, qui refuse absolument toute idée de départ de Fofana ? L’hypothèse n’est plus totalement à exclure. La position de Puel devient d’autant plus dure à tenir que Fofana reste lui déterminé à partir, comme son agent l’a confirmé cette semaine au président du directoire stéphanois, et que Bernard Caïazzo, le président du conseil de surveillance, serait disposé à valider la vision de Romeyer.



A.H.