Mercato - ASSE : L'avenir de Wahbi Khazri totalement relancé ?

Publié le 24 septembre 2020 à 9h00 par La rédaction

Lancé dans un grand ménage au sein de son effectif, l’AS Saint-Étienne a déjà réglé les départs de certains indésirables. Mais celui de Wahbi Khazri, qui n'entre pas dans les plans de Claude Puel, semble plus compliqué à acter...

Pour cette saison, Claude Puel a très vite annoncé la couleur. Dans le besoin de se serrer la ceinture l’AS Saint-Étienne mène une chasse à ses gros salaires, et cherche à recruter malin ! Dans cette optique, Yann M’Vila (Olympiakos) et Loïs Diony (Angers) ont déjà quitté le Forez, alors que les jeunes Adil Aouchiche, Yvan Neyou et Jean-Philippe Krasso sont arrivés. Et tandis que la direction travaille d’arrache-pied pour conserver Wesley Fofana, sujet de convoitises, d’autres ne semblent pas pressés de faire leurs valises. Outre Ryad Boudebouz, et Stéphane Ruffier, c’est Wahbi Khazri qui pose problème à Claude Puel.

Khazri soutenu par le groupe