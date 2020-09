Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo active une énième piste au milieu de terrain !

Publié le 27 septembre 2020 à 16h15 par Th.B. mis à jour le 27 septembre 2020 à 16h17

Toujours à la recherche d’un renfort au milieu de terrain, Leonardo songerait à Jorginho. Le contact aurait été établi avec Chelsea pour l’Italien. Le PSG est en pleine course contre la montre.

Nous sommes dans le sprint final de ce mercato estival et il semble que Leonardo ait décidé de jouer son va-tout pour un dossier brûlant : le recrutement d’un milieu de terrain. Pour ce faire, des pistes comme Tiémoué Bakayoko et Marcelo Brozovic semblent être les plus chaudes dans ces ultimes instants du mercato. Mais un tout autre profil serait susceptible de débarquer, toujours sous la formule d’un prêt, celle qui est prônée par le PSG dans le dossier Bakayoko.

Jorginho, la dernière tentation de Leonardo ?