Mercato - PSG : Leonardo dans une impasse avec cet indésirable ?

Publié le 27 septembre 2020 à 14h45 par H.K.

Alors que son temps de jeu baisse progressivement, Julian Draxler serait poussé vers la sortie par le PSG. Cependant, Leonardo pourrait bien se retrouver dans une impasse avec l’international allemand, qui refuserait toujours de partir…

L’avenir de Julian Draxler pourrait bien poser encore quelques problèmes au PSG. Avec de moins en moins de temps de jeu, l’international allemand serait plus que jamais sur le départ, Leonardo cherchant à dégager des liquidités avec quelques ventes afin d'avoir plus de marge de manoeuvre pour investir. Alors que plusieurs clubs se seraient déjà manifestés dans ce dossier, comme le Hertha Berlin ou encore le Zenit Saint-Pétersbourg, Draxler pourrait encore poser quelques problèmes aux dirigeants parisiens…

Draxler toujours pas convaincu de partir ?