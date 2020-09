Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Brozovic envoie un message fort sur son avenir !

Publié le 27 septembre 2020 à 13h45 par H.K.

Sur les traces de Marcelo Brozovic pour renforcer le milieu de terrain du PSG, Leonardo pourrait bien avoir une bonne nouvelle dans ce dossier, puisque l’un des représentants du Croate ne semble pas écarter la possibilité d’un départ…

Leonardo continue de chercher le milieu de terrain idéal pour renforcer le PSG. Comme révélé par le10sport.com le 27 août dernier, le Brésilien se renseigne pour Marcelo Brozovic, qui n’est plus réellement en odeur de sainteté du côté de l’Inter Milan, puisqu'Arturo Vidal a effectué son retour auprès d’Antonio Conte. Et le directeur sportif parisien pourrait bien passer rapidement à l’action, alors que l’un des représentants de Brozovic, Andy Bara, n’écarte pas la possibilité d’un départ…

« L’envie de changer peut aussi venir »