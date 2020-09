Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace identifiée pour cette piste en Premier League !

Publié le 27 septembre 2020 à 17h45 par La rédaction

Dans le viseur du PSG pour renforcer la défense parisienne, Antonio Rüdiger éveillerait également les convoitises d’autres clubs, notamment en Premier League.

La fin du mercato est animée du côté de Paris. Après avoir recruté un troisième gardien, Leonardo compte bien passer à l'offensive lors de cette dernière semaine afin de compléter le recrutement d'un ou plusieurs éléments. Toujours à la recherche d’un défenseur central pour pallier le départ de Thiago Silva, le PSG s’intéresserait notamment à Antonio Rüdiger. Le défenseur international allemand n’entre plus dans les plans de Frank Lampard à Chelsea, et le club londonien serait ouvert à un départ. Si le PSG suit également Kalidou Koulibaly et Milan Skriniar, Antonio Rüdiger apparaît comme le choix le moins onéreux. Toutefois, Leonardo ne serait pas seul pour conclure ce dossier.

West Ham s’intéresse à Rüdiger