Mercato - Real Madrid : Zidane futur sélectionneur de la France ? La réponse !

Publié le 27 septembre 2020 à 14h00 par H.K.

Alors que son avenir est continuellement remis en question au Real Madrid malgré des résultats satisfaisants, Zinedine Zidane fait plus d’un supporter de l’équipe de France, le voyant à la place de Didier Deschamps. Mais Noël Le Graët a tenu à calmer le jeu…

Malgré son succès à la Coupe du Monde 2018 avec l’équipe de France, Didier Deschamps continue de faire débat au sein des supporters. Certains estiment qu’il serait temps de tourner la page, d’autres estiment qu’il devrait rester aussi longtemps que possible, car ses résultats lui donnent raison. Et un nom semble faire fantasmer les supporters : celui de Zinedine Zidane, continuellement annoncé sur le départ du Real Madrid, et ce malgré des résultats intéressants chez les Merengue . Mais Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, a tenu à calmer le jeu dans ce dossier…

« Didier est en place, on parlera de ça plus tard »