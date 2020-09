Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos prend position pour la fin du mercato

Publié le 27 septembre 2020 à 13h00 par A.D.

Faute de moyens à cause du coronavirus, le Real Madrid se montre discret cet été et pourrait ne pas recruter lors de cette fenêtre de transferts. Interrogé sur le recrutement de la Casa Blanca, Sergio Ramos a fait passer un message fort.

Le Real Madrid s'est séparé de bon nombre d'éléments cet été à l'instar de Gareth Bale (Tottenham), James Rodriguez (Everton) Achraf Hakimi (Inter), Sergio Reguilon (Tottenham) ou encore Brahim Diaz (Milan AC), mais ne devrait pas recruter le moindre joueur lors de ce mercato estival. Fortement touché par la crise provoquée par le coronavirus, le club emmené par Zinedine Zidane n'aurait pas les ressources nécessaires pour renforcer son effectif. Interrogé sur le recrutement madrilène, le technicien français a expliqué qu'il n'avait besoin de personne cet été et qu'il n'attendait qu'une chose : que la fenêtre de transferts se termine : « Tout peut arriver jusqu'au 5 octobre. Cela vous intéresse, mais je suis content de mon effectif, c'est le meilleur, je lui fais entièrement confiance. (...) Comme toujours, tout peut arriver jusqu'au 5 octobre. Tous les entraîneurs veulent que ce jour arrive. Mais tout peut arriver » .

«Si quelqu'un doit arriver, qu'il soit le bienvenu, sinon...»