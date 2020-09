Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane annonce la couleur pour la fin du mercato !

Publié le 25 septembre 2020 à 21h30 par La rédaction

Si le Real Madrid a déjà vendu plusieurs éléments de son effectif, il n’a toujours pas enregistré d’arrivées. À dix jours de la fin du mercato, Zinedine Zidane ne semble pas spécialement souhaiter de recrues.

Le Real Madrid ne semble pas vouloir réaliser de gros coups sur ce mercato. Le club merengue a profité de ce mercato pour se débarrasser de quelques joueurs, que ce soit via un prêt ou un transfert définitif. Achraf Hakimi, Sergio Reguilon, Gareth Bale, Brahim Diaz et Oscar Rodriguez, notamment, ne feront pas partie de l’effectif madrilène pour la saison 2020/2021. Alors que le Real se serait vu proposer les services d’Edinson Cavani, il n’y a toujours pas de nouveaux visages dans l’effectif professionnel, sauf Martin Odegaard qui a été rappelé de son prêt à la Real Sociedad, alors que le mercato fermera ses portes le 5 octobre.

« Je ne veux rien »