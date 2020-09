Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Edinson Cavani aurait un contrat entre les mains !

Publié le 25 septembre 2020 à 19h00 par D.M.

Libre depuis son départ du PSG, Edinson Cavani disposerait d’une offre de l’Atlético. Mais les conditions ne sont, pour l’heure, pas réunies pour accueillir l’attaquant.

Le mercato avance et Edinson Cavani est toujours sans club. Libre depuis son départ du PSG, l’attaquant uruguayen continue de rechercher une équipe désireuse de l’accueillir. Selon nos informations exclusives du 23 septembre, l’Inter Miami souhaite le recruter, mais le joueur préfère poursuivre sa carrière en Europe. Ainsi, Cavani aurait proposé ses services à de nombreux cadors européens à l’instar du FC Barcelone ou encore du Real Madrid. Selon Marca , le joueur de 33 ans voudrait à tout prix rejoindre la formation de Zinedine Zidane et aurait demandé à René Ramos, le frère de Sergio Ramos, de négocier son transfert.

Cavani aurait une offre de l’Atlético dans les mains, mais...