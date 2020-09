Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste de Leonardo bientôt disponible pour 0€ ?

Publié le 25 septembre 2020 à 15h45 par La rédaction

Le Paris Saint-Germain est toujours en quête d’un renfort au milieu de terrain. L’une des pistes étudiées, Sami Khedira, serait en passe de résilier son contrat et de pouvoir s’engager où il le souhaite dans les prochains jours.

Alors que la clôture du mercato estival se rapproche, le Paris Saint-Germain n’a pas encore réalisé tous les renforts espérés. Outre la recherche de successeurs à Edinson Cavani et Thiago Silva, Leonardo s’est également mis à la recherche d’un milieu de terrain. Depuis l’ouverture de la période des transferts, plusieurs noms ont été associés au club de la capitale. Sergej Milinkovic-Savic a été cité, mais aussi plus récemment Dele Alli ou Tiémoué Bakayoko. Et si l’ancien milieu de l’AS Monaco semble en tête de liste, un autre dossier moins clinquant est encore à l’étude, celui menant à Sami Khedira, qui plairait particulièrement à Thomas Tuchel.

Khedira libre dès la semaine prochaine ?