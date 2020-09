Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane contrarié par une grosse offre de 98M€ ?

Objectif de mercato du Real Madrid, Jadon Sancho est également très prisé par Manchester United. D'ailleurs, le club anglais serait sur le point de formuler une toute dernière offre au Borussia Dortmund.

Déjà très complexe pour le Real, le dossier Sancho s'éloigne un peu plus de la maison blanche. Alors que les merengues devaient vendre pour pouvoir s'aligner sur l'international anglais, le dégraissage a bien eu lieu. Achraf Hakimi et Sergio Reguilon ont notamment rapporté 70 M€ par leurs ventes, James Rodriguez et Gareth Bale vont, eux, permettre d'abaisser la masse salariale. Mais de son côté, Manchester United aurait profité de ce temps pour trouver un accord avec Jadon Sancho.

Une offre à 98 M€ pour Sancho