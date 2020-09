Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Des recrues à venir ? La réponse de Zinedine Zidane

Publié le 27 septembre 2020 à 10h00 par La rédaction

Interrogé sur d’éventuels mouvements au Real Madrid d’ici la fin du mercato, notamment dans le sens des arrivées, Zinedine Zidane a tenu à clarifier la situation.

Malgré près de 100 millions d’euros récupérés grâce aux ventes des indésirables cet été à l'image de Sergio Reguilon, Achraf Hakimi, Oscar Rodriguez, le Real Madrid n’a pas encore recruté le moindre joueur cet été. Une décision assumée, alors que Florentino Perez avait déjà prévenu les supporters madrilènes il y a plusieurs semaines. Toutefois, le début de saison du Real Madrid pose de nombreuses questions après avoir été en grande difficulté contre la Real Sociedad et le Betis Séville. Malgré cela, Zinedine Zidane a de nouveau été clair sur le recrutement.

« Je suis content de l’équipe que j’ai »