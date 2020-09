Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce joueur du Barça explique comment remettre Messi dans le droit chemin

Publié le 27 septembre 2020 à 14h30 par T.M.

Plus heureux à Barcelone, Lionel Messi souhaitait partir cet été. Finalement, l’Argentin est resté, mais la colère reste toujours présente en témoigne son message suite au départ de Luis Suarez. Une situation qui n’a pas manqué de faire réagir son coéquipier au Barça, Sergi Roberto, qui souhaite le meilleur pour La Pulga.

Alors que le FC Barcelone se doit de préparer l’après Lionel Messi, cela aurait pu intervenir plus rapidement que prévu. En effet, après avoir déjà mis en pause les négociations pour sa prolongation de contrat, l’Argentin avait été encore plus loin il y a un peu plus d’un mois. En effet, excédé par le projet sportif sportif du club catalan mis en place par Josep Maria Bartomeu, Messi avait communiqué à sa direction ses envies de partir. Une nouvelle qui a fait trembler le monde du football. Toutefois, face à la position ferme de son président et ne voulant pas entrer en guerre avec le Barça, Lionel Messi s’est résolu à rester une saison de plus en Catalogne. Il n’empêche que Lionel Messi est toujours énervé et l’a clairement fait savoir au moment de s’exprimer sur le départ de son ami, Luis Suarez. Cette saison, il va donc falloir faire avec ces tensions autour du sextuple Ballon d’Or, bien qu’au sein du vestiaire de Ronald Koeman, on souhaite mettre le numéro 10 culé dans les meilleures dispositions.

« Qui sait qu’il ne change pas d’avis »

Dans un entretien accordé ce dimanche à ARA , Sergi Roberto n’a pas échappé aux questions sur Lionel Messi et le feuilleton qui a animé l’actualité du FC Barcelone cet été. Interrogé sur les envies de partir de La Pulga, l’Espagnol a fait savoir qu’il souhaitait bien le faire changer d’avis. Comment ? En retrouvant la gloire et en remportant des trophées, ce que reproche notamment l’Argentin. « Messi a demandé à partir pendant la dernière saison ? Je ne savais pas. Et quand les rumeurs du burofax ont commencé à sortir, je ne pouvais pas croire que Leo ne voulait pas continuer. Je souhaitais que cela ne soit pas ainsi. Avec lui, nous sommes plus forts et nous sommes heureux qu’il soit finalement resté. Il a dit qu’il resterait seulement un an de plus, mais si nous jouons bien, que les sensations sont bonnes et que nous gagnons des titres, qui sait qu’il ne change pas d’avis. Si nous arrivons, cela serait beaucoup mieux », a fait savoir Sergi Roberto.

« Nous faisons des efforts pour qu’il se sent apprécié »