Real Madrid - Polémique : Karting, F1... Giroud répond à la punchline de Benzema !

Publié le 11 octobre 2020 à 12h00 par A.M.

Alors que Karim Benzema n'avait pas hésité à lâcher une punchline pour répondre aux comparaisons avec Olivier Giroud, l'attaquant de Chelsea a répondu à son compatriote avec humour.

En pleine période de confinement, Karim Benzema avait décidé de clore à sa façon le débat sur sa relation avec Olivier Giroud avec une punchline dont il a le secret à l'occasion d'un live diffusé sur son compte Instagram : « Vous savez quoi, je vais répondre à tout le monde, ça va être vite fait les mecs. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1. Il a sa carrière, il fait ce qu'il veut, met les buts qu'il veut. Il est dans son coin, je suis dans mon coin, je ne pense pas à lui ». L'attaquant du Real Madrid serait une Formule 1 et celui de Chelsea un karting. Une sortie qui avait évidemment grandement fait parler à l'époque, mais visiblement, cela n'a pas perturbé Olivier Giroud.

«Ça m'a fait marrer, donc je n'ai aucune rancune par rapport à ça»