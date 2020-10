Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Ce reproche de Karim Benzema destiné à Didier Deschamps !

Publié le 8 octobre 2020 à 14h00 par Th.B.

Écarté du groupe France à la suite de l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, le buteur du Real Madrid Karim Benzema n’a pas mal vécu le sacre des Bleus en Russie, contrairement au fait de ne pas avoir eu de réelles explications de la part de Didier Deschamps quant à ses non-sélections.

Le 8 octobre 2015, voici la dernière sélection de Karim Benzema en Équipe de France qui était sortie victorieuse de sa confrontation face à l’Arménie (4-0). Depuis, l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena l’a écarté du groupe des Bleus. Une initiative de Didier Deschamps et Noël Le Graët, respectivement sélectionneur et président de la Fédération Française de Football. Depuis, beaucoup de choses se sont passées. Le groupe France a été à deux doigts d’être sacré à l’Euro en 2016, mais s’est rattrapé en Russie en s’asseyant sur le toit du monde, sans Benzema. Mais là ne réside pas la frustration de l’attaquant du Real Madrid.

« Je n'ai jamais eu d'explication »