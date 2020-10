Foot - Real Madrid - Polémique

Real Madrid - Polémique : Giroud en rajoute une couche sur Benzema !

Publié le 8 octobre 2020 à 1h30 par La rédaction

Alors qu’il ne fait pas l’unanimité en Equipe de France, notamment en raison de la non-sélection de Karim Benzema malgré ses performances au Real Madrid, Olivier Giroud a tenu à revenir sur sa relation avec Karim Benzema et l’Equipe de France.

Régulièrement critiqué en Equipe de France, Olivier Giroud porte le poids des non-sélections de Karim Benzema, et d’une rivalité montée de toutes pièces par les médias selon lui. Relégué sur le banc à Chelsea, beaucoup s’étonnent de le voir en Equipe de France, alors que Karim Benzema s’est imposé comme l’un des éléments clés du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo. A quelques semaines de la sortie de son livre, Olivier Giroud a tenu à clarifier la situation.

« Je ne ferai jamais l’unanimité et il faut l’accepter »