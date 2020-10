Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Giroud clarifie sa situation avec Karim Benzema

Publié le 6 octobre 2020 à 16h00 par La rédaction

Ecarté de l’équipe de France depuis 2015, Karim Benzema entretient une certaine rivalité avec Olivier Giroud. L’actuel attaquant de Chelsea s’est livré sur sa relation avec le buteur madrilène.

Autrefois coéquipiers en sélection, Karim Benzema et Olivier Giroud entretiennent aujourd’hui une relation compliquée, et ce depuis 2015, lorsque Karim Benzema fut écarté de l’équipe de France. Si l’actuel attaquant de Chelsea n’est pour rien responsable de la non-sélection de Karim Benzema, il est depuis sans cesse comparer au buteur du Real Madrid, et cela n'est pas vraiment en sa faveur. Depuis qu'il est écarté de l’équipe de France, Benzema a remporté trois fois la Ligue des Champions, et est devenu l’un des leaders du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Face à cette situation, Olivier Giroud a avoué avoir été touché par les critiques, mais nie avoir un quelconque problème avec Karim Benzema.

Une rivalité « créée de toutes pièces par certaines personnes »