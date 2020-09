Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Le Graët se confie à nouveau sur le cas Benzema !

Publié le 27 septembre 2020 à 15h00 par La rédaction

Président de la FFF, Noël Le Graët est revenu sur les non-sélections de Karim Benzema malgré sa saison exceptionnelle avec le Real Madrid.

Lors de la trêve internationale de septembre, le retour en sélection d’Adrien Rabiot a vivement fait polémique en raison de son comportement ces derniers mois, notamment lorsqu’il a refusé d’être réserviste pour la Coupe du monde 2018. Auteur d’une saison fantastique avec le Real Madrid, Karim Benzema a quant à lui de nouveau été snobé par Didier Deschamps. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus, l’attaquant français est parfaitement parvenu à reprendre le flambeau et mener de l'attaque madrilène. Mais cela ne semble pas suffire pour retrouver les Bleus. Président de la FFF, Noël Le Graët a tenu à clarifier la situation de l’attaquant merengue, affirmant qu’il n’était pas suspendu par la Fédération, mais que l’actuel entraîneur des Bleus possède tous les droits.

